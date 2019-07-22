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понедельник, 22 июля 2019 21:10

Отдых летом: сколько денег готовы потратить украинцы

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Отдых летом: сколько денег готовы потратить украинцы
На отдых украинцы готовы тратить от 2 тыс. грн на одного человека. Фото: Depositphotos

38% украинцев на отдых летом готовы потратить более 30 тыс. грн.

На сумму от 25 до 30 тыс. грн рассчитывают отдохнуть 11% опрошенных граждан. Столько же людей готовы потратить до 20-25 тыс. грн, свидетельствуют результаты опроса Finance.ua.

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Потратить от 10 до 15 тыс. грн на отдых готовы 16% украинцев. Еще 15% утверждают, что работают без отпусков и отдыха.

До 5 тыс. грн рассчитывают отдохнуть 6% опрошенных. Экономно - до 2 тыс. грн будут отдыхать 3% украинцев.

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.

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