Сколько нужно времени, чтобы украинцы почувствовали реформы

"Власть Порошенко не показала те качества настоящего политика, которые нужны украинцам", - Марциновский.

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины показали, что украинцы хотят новых лиц во власти. Это общественный запрос украинцев вследствие господства старой системы.

"Партия президента Владимира Зеленского фактически поменяла Верховную Раду. Это самая большая замена народных депутатов со времен независимости. Старая власть делала все, чтобы не допустить новых людей к политике. Если даже они приходили, то ничего не решали", - говорит Gazeta.ua журналист Анатолий Марциновский.

По его словам, когда для украинцев открылась новая возможность проголосовать за новых людей, мы воспользовались этим.

Выборы в ВРУ– яркий пример нелюбви украинцев к бывшей власти

"Выборы в Верховную Раду Украины – яркий пример нелюбви жителей страны к прежней власти. Сначала олигарха сменили на актера, а потом - почти полностью заменяемая Верховная Рада новой партией Зеленского. Это привело к электоральной революции, ибо неприятие власти Порошенко было очень ощутимо. Его власть не показала те качества настоящего политика, которые нужны украинцам", - добавил эксперт.

Зеленский будет пытаться проталкивать своих к власти. Это нормально как для президента.

Сначала его правительство должно заработать, составить коалицию, определиться с новым премьер-министром. На это надо полгода. Тогда украинцы смогут почувствовать реформы в стране. Но надо привлекать технократов – людей, которые независимо от образования и партий, хорошо делают свою работу.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. По подсчету электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 13,05%, "Батькивщину" - 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.