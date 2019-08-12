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вторник, 13 августа 2019 03:28

Сколько должен весить рюкзак для первоклассника

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Сколько должен весить рюкзак для первоклассника
Для учеников 1-2 классов портфель должен весить не более 2 кг. Фото: из открытых источников

Чтоб примерно рассчитать вес школьного рюкзака, стоит учесть количество предметов каждый день. Например, в начальной школе это будет 3-5 уроков в день, а в старших классах - до 7-8.

Согласно санитарно-гигиеническими нормам для школьника безопасным является такой вес ранца:

1,5-2 кг - для учеников 1-2 классов,

2-2,3 кг - для 2 4 класса,

2,3-3 кг - для 5-6 классов,

3-3,5 кг - для 7-8 классов,

3,5-4,5 кг - для учеников 9-11 классов.

Чтобы ребенок носил легкий рюкзак, можно оставлять в школе запасной комплект учебников или договориться с соседом по парте и распределить книги пополам.

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