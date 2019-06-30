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воскресенье, 30 июня 2019 13:36

Сколько денег нужно, чтобы исследовать родословную до 7 колена

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Сколько денег нужно, чтобы исследовать родословную до 7 колена
Информацию о предках можно найти самостоятельно. Фото: soloma.libraries.kiev.ua

Украинцы ищут своих предков, потому что хотят пролить свет на семейные легенды. Об этом Gazeta.ua рассказал детектив и генеалог Александр Данилович.

"Для чего украинцы ищут предков? Одни из любопытства, другие - чтобы получить наследство. Были люди, которые хотели доказать свое родство с Мазепой, Хмельницким, Гоголем и Шевченко. То, что вы с ними однофамильцы, еще не значит, что есть общая кровь", - говорит генеалог.

Он восемь лет исследует родственные корни клиентов.

"Исследование рода до седьмого колена стоит три-четыре тысячи долларов. Все зависит от того, из какого региона человек. Лучше архивы сохранились в Киевской области, - говорит Александр. - Информацию о предках можно найти самостоятельно. Только на это уйдут годы. Не всем хватит терпения. Потому что ответы на все вопросы в одном архиве вряд ли найдете. Придется объехать пол-Украины".

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По словам генеалога, также понадобятся документы, хранящиеся в зарубежных архивах.

"С ними работать легче, потому что три четверти оцифрованы и есть в сети. Но доступ преимущественно платный - от 9 до 40 долларов в месяц, - рассказывает Александр. - Сейчас популярными стали генеалогические тесты ДНК. Они позволяют установить, откуда берет начало ваш род. Определить этническую принадлежность и места проживания людей, имеющих общих с вами предков. Стоит такая процедура - от шести тысяч гривен. Для анализа достаточно сдать образец слюны. Результат ждать полтора-два месяца".

Астролог рассказала, чем запомнятся последние выходные июня.

Автор: Gazeta.ua
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30
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