"Скандальный аудит оказался медийным фейком" - чиновница МЗ

Оксана Сухорукова: Невозможно понять поток грязи и лжи, льющейся на госслужащих Минздрава со страницы советника министра Дмитрия Раимова в Facebook Фото: Сергей Старостенко

Информацию об аудите распространили ночью в средствах массовой информации. Никакого соответствующего приказа тогда не было.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

"Написали СМИ об аудите после совещания, которое собирал советник министра Загрийчук 23 сентября. Тогда из публикаций мы узнали о проверке. Писали, мол, мы устроили демарш на совещании, потому что испугались внезапной проверки. Невозможно понять поток грязи и лжи, льющейся на госслужащих Минздрава с страницы советника министра Дмитрия Раимова (фактически исполняет обязанности пресс-службы. - Gazeta.ua) в Facebook", - объясняет чиновник.

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По ее словам, приказ об аудите в системе появился лишь через несколько дней после этого.

"В систему электронного документооборота невозможно задним числом внести документ. С обнародованного приказа увидели, что аудит - это просто оценивание государственных служащих, которое проводится ежегодно", - добавляет Оксана Сухорукова.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.