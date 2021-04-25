Скандальная вечеринка Тищенко: стало известно, кто заплатит штраф

Отвечать будет только администрация отеля и ресторана. Фото: пресс-служба Слуги народа / Facebook

Штраф за вечеринку, которую организовал во время карантина в центре Киева нардеп Николай Тищенко в честь дня рождения жены, заплатит отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, в котором проходило мероприятие.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

"Тищенко молодец, для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тыс. грн, и подготовлены документы для уголовного производства по ст. 325. Отвечать будет только администрация отеля и ресторана", - сказал Рубан.

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По его словам, на заведение оформили минимальный штраф, поскольку это первый случай нарушения. При этом, в следующий раз сумма возрастет до 170 тысяч гривен.

Напомним, 18 апреля Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. Гостей развлекала певица Катя Корецкая, все были без масок. Полиция начала производство по факту нарушения карантина, устанавливаются обстоятельства произошедшего.