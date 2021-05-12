Скандальная 8-летняя блогерша вернулась к своему "бойфренду"

Блогерша Мила Маханец и Паша Пай снова вместе. Фото з Инстаграмм

Скандал с юной 8-летней блогершей из Украины Милой Махинец и ее бойфрендом 13-летним Пашей Паем имеет продолжение.

"Пара" снова вместе после разлуки, которая длилась 2 месяца. Об этом Паша Пай сообщил в своем инстаграме.

"Мечта №1 выполнена", — написал Паша.

Он добавил, что мечтой была встреча с Миланой и прикрепил фото, где они с Милой позируют вместе на фоне фонтана.

В свою очередь аналогичное фото выложила на своей странице 8-летняя Мила Маханец.

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"Мы не виделись менее двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого мишку", — написала Мила. l

14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.