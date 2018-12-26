Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов

Автор: epravda.com.ua На пострадавшую женщину упала верхняя полка с другой пассажиркой.

Ночью 22 декабря в поезде Киев-Рахов на пассажирку 58-летнюю Надежду Полякову обвалилась верхняя полка с другой женщиной. От удара у Поляковой раздробило тазовые кости.

"Полкa былa нa мне, и женщина катилась вниз. Я лежала нa прaвой стороне, оборвалась часть полки - хорошо, что не вся, иначе упала бы мне нa голову. Я не могла двигаться", - говорит пострадавшая.

Женщина уже потратила более 136 тыс. грн на аппарат для скрепления костей. Так будет лечиться месяц. Потом ей должны сделать повторную операцию.

Страховая компания выплатит женщине сумму из расчета 204 грн за каждый день больничного.

В Укрзализныце пострадавшей не предложили помощь. Более того, там утверждают, что полка была исправной и оборвалась "из-за неосторожности пассажира".

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Несчастный случай мог произойти потому, что за предусмотренные на ремонт поездов деньги Укрзализныца обновила их лишь частично. Об этом говорит Владимир Шульмейстер, директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего.

"Ответственные должны быть. Человек, который платил за услугу, не платил за то, что на него упадет сверху полка и сломает ему таз. Надо брать юристов сильных со стороны пострадавшей и судить организацию. Если предоставленные услуги несоответствующего качества, то за это должны нести ответственность те, кто их предоставляет. К сожалению, Укрзализныца в этом году только 50 процентов запланированных инвестиций направила реально на инвестиции. Даже те фонды, которые планировались на обновление подвижного состава, были использованы частично. По какой причине? Я считаю, что очень низкое качество управления внутри Укрзализныци и отсутствие ответственности. Они пытаются ответственность за инцидент перевесить на пассажира - это тоже показывает, что в Укрзализныце пока не готовы брать на себя ответственность".

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