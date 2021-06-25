Скандал УЗ: Поезд поехал с вещами и без пассажиров

УЗ оставила пассажиров на вокзале. Фото: Сергей Донцов

Поезд Укрзализныци отправился с вокзала во Львове раньше, чем нужно. Вещи пассажиров остались в вагоне.

Инцидент произошел с пассажирским поездом Киев - Ивано-Франковск. Он останавливается только на одной промежуточной станции Львов, где стоит 20 мин., рассказывает в Facebook один из пассажиров Артем Вовкобой.

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"Пишут, что поезд 750 должен был ждать венский вагон во Львове из-за опоздания, но поехал раньше, не дождавшись анонсированного времени прибытия. Вещи пассажиров остались в поезде. Пассажирам говорят, что "возможно, оплатят проезд, но если получится".

Мужчине лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой.

"Уже сталкивался с ситуацией, когда из-за опоздания поезда устанавливали новое время прибытия и отправления, меняли его на табло львовского вокзала, но фактически он ехал раньше", - рассказал Вовкобой.

Поезд задержали, чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены, объясняет и. о. члена правления УЗ Александр Перцовский.

"У австрийцев выполнения графиков далеко от идеальных, не одна УЗ во всем виновата. Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлениями нового времени. Задержку по времени сократили и об этом сообщили. Все сели и поехали,"потерялись" два пасажира-студента ".

Перцовский отметил, что вещи позже их вернут владельцам.

Компания Международные Авиалинии Украины оставила десятки пассажиров в аэропорту. Без объяснений и компенсации самолет улетел в Турцию без них.