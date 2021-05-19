Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов

Фото: Скриншот "Миротворца"

Сайт "Миротворец" нашел страницу в соцсети "ВКонтакте" мужа Алены Чмулевой, которая публично выбросила загранпаспорта.

Ее муж Виталий Чмулев публиковал фото с поддержкой сепаратизма.

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Выкладывал фото с детьми на фоне символики террористов, убитых главарей с подписью "Вы всегда с нами". И мемориальную плиту, на которой выбиты слова "Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано".

В Харькове женщина с детьми решила избавиться паспорта после того, как ей отказали в вылете в Турцию. Причина отказа не сообщается. Украинка в гневе сказала, что они с детьми дважды покупали новые билеты, но улететь им так и не удалось. В ролике также показаны дети, которые выбрасывают паспорта на землю.