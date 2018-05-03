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четверг, 03 мая 2018 20:23

Ситуация после Майдана была обречена с самого начала - Юлия Мостовая

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Ситуация после Майдана была обречена с самого начала - Юлия Мостовая
Юлия Мостовая: Мы научились доверять друг другу, чтобы что-то разрушить. Однако не научились, объединяться чтобы построить. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Быть честным недостаточно, чтобы стать эффективным государственным менеджером. Идет гигантский тектонический слом системы, к которой мы привыкли.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала журналистка Юлия Мостовая.

"После 2014 года было видно, что созданная коалицией часть правительства будет воровать. А та, что от имени Майдана, терять деньги. Недостаток компетентности, самокритики, анализа, практики и знаний - одна из ахиллесовых пят того, что мы называем новым поколением.
Это эффект Даннинга-Крюгера. Чем меньше человек компетентен в конкретной сфере, тем больше уверен, что может все в ней улучшить. Это как смотреть футбол дома: "Да куда ты пасуешь?" А если этих людей выпустить на поле", - объясняет она.

Чтобы реформировать, надо досконально знать, что реформируешь, заметила журналистка.

"Не надо переносить кальки иностранных решений на нашу почву, где сидит миллион кулибиных (русский механик, в широком смысле означает "изобретательная человек". - Gazeta.ua). Они любую западную схему подпилят, подварят и превратят в "билетную кассу". Например, ввели конкурсы по западному образцу. Более-менее нормальный был в НАБУ. К Специальной антикоррупционной прокуратуре уже были вопросы. Когда дошло до НАЗК и ГБР, власть прекрасно поняла, как западные образцы можно "подчесать". Хитрость мгновенного выживания вместо разума. Любой контролирующий орган превращается в кассу. Это кто сделал? Русские, американцы, марсиане? Это мы делаем своим кадровым составом. Мало менять правила, нужно менять себя", - сказала Юлия Мостовая.

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После Майдана многие пытались что-то менять, считает она.

"Им не хватало опыта и объединения. Мы научились доверять друг другу, чтобы что-то разрушить. Однако не научились, объединяться, чтобы построить.
Можно считать наследием "совка" наличие 380 партий. Наследием чего тогда считать наличие 1021 организации АТОшникив? А множество общественных организаций-близнецов? Сколько среди них компетентных, способных не только использовать чужие отработанные пути, в основном не актуальные в мире, который стремительно меняется. Мир не знает, каким будет через десять лет.
Если упремся взглядом в собственный кусок земли и не будем видеть общую картину в стране, чувствовать себя гражданами, нас не будет как государства. Его уже почти нет. Должны проснуться. Это могут сделать только избиратели", - добавляет Юлия Мостовая.

Полное интервью с Юлией Мостовой читайте в журнале "Країна" от 3 мая

Автор: Ангелина КОВАНДА
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03
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