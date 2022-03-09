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среда, 09 марта 2022 12:37

Ситуация на границе с Приднестровьем стабильная: Монастырский рассказал подробности

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Ситуация на границе с Приднестровьем стабильная: Монастырский рассказал подробности
Министр внутренних дел Денис Монастырский. Фото: facebook.com/moden.ua

Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильная и контролируемая.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время всеукраинского телемарафона, сообщает МВД Украины.

Разведка фиксирует перемещение определенных подразделений, но их количество недостаточное для угрозы украинским границам.

"Мы понимаем, что Россия пытается привлечь все боеспособные подразделения, то ли из Беларуси, то ли из т.н. Приднестровья, для того, чтобы побороть украинскую государственность. Но когда воюет не только армия, но и абсолютно весь народ - это сделать невозможно", - отметил Монастырский.

Верховная Рада приняла необходимые нормативные акты, а МВД издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием. Это осуществляется через Национальную полицию. Приоритет будет отдаваться формированию территориальной обороны.

"Те, кто меня сейчас слышат: организуйтесь, определяйте военное командование и получайте оружие. Занимайтесь обороной собственных сел и городов", - призвал министр внутренних дел.

Была информация, что ракеты по Виннице были выпущены из Приднестровья, однако Молдова опровегла это.

Аэропорт и воинскую часть в селе Гавришовка Винницкой области путинская орда атаковала 6 марта около 13:35. Возник пожар.

В ОБСЕ готовы предоставить особый статус Приднестровью.

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