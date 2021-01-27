Синоптики удивили прогнозом до конца января

В Киеве в последние дни января ожидается небольшой снег. Фото: pixabay.com

27 января в Украине облачно. Ветер преимущественно северный 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м / с. На дорогах гололедица.

Значительный мокрый снег ожидается в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, сообщили в Укргидрометцентре.

В восточных, юго-восточных областях и в Крыму осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков, лишь днем в Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях небольшой снег. Температура в течение суток от +2...-3°С, в Карпатах -5...10°С, на востоке и юго-востоке страны ночью +1...6°С, а днем +4...9°С.

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В Киеве и Киевской области ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура в течение суток в столице около 0°С. По области в течение суток +2...-3°С.

28-29 января в Украине сохранится облачная погода. 28 января в восточных, юго-восточных областях и в Крыму небольшой дождь, температура ночью и днем +1...6°С. В западных областях без существенных осадков, на остальной территории осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, температура ночью и днем +2...-3°С.

29 января небольшой снег, ночью на северо-востоке умеренный снег, температура ночью -1...6°С, на Правобережье местами до -9°С, днем +2...-3°С. В восточных, юго-восточных областях и в Крыму небольшой мокрый снег, местами с дождем.

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В столичном регионе 28 января ночью умеренные, местами значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем небольшой мокрый снег. 29 января небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1. ..6°С, днем +2...-3°С.

30 января в Украине небольшой снег, на юге с дождем. 31 января снег, днем на юге с дождем, ночью в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков. Температура ночью составит -3...9°С. 31 января в Приазовье от +1...-4°С, днем 0...-5, на юге и востоке страны 0...+5°С. В Киеве в последние дни января ожидается небольшой снег. Температура ночью -4...9°С, днем 0...-5°С.

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Впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха в столице составляла +4,4℃. Это на 0,6℃ выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.