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понедельник, 25 января 2021 14:05

На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео

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На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Представитель окружной инспекции отметил, что турист правильно поступил, когда выбросил свой рюкзак, чтобы медведь занялся его изучением. Фото: pixabay.com

В румынском Предяле на горнолыжном спуске медведь преследовал туриста. Погоня попала на видео.

Другие лыжники, находившиеся в креслах на подъемнике, пытались предупредить мужчину. Об инциденте сообщили румынские СМИ.

"Быстрее, за тобой медведь гонится! Не оглядывайся назад", - кричали люди.

Турист правильно поступил, когда выбросил свой рюкзак, чтобы медведь занялся его изучением. Со временем хищник отстал.

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В Хмельницкой области волки держат в страхе несколько сел. Они никого не боятся и подходят к домам. На днях в селе Шарки Деражнянского района из-за хищников погиб домашний пес.

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