На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео

Представитель окружной инспекции отметил, что турист правильно поступил, когда выбросил свой рюкзак, чтобы медведь занялся его изучением. Фото: pixabay.com

В румынском Предяле на горнолыжном спуске медведь преследовал туриста. Погоня попала на видео.

Другие лыжники, находившиеся в креслах на подъемнике, пытались предупредить мужчину. Об инциденте сообщили румынские СМИ.

"Быстрее, за тобой медведь гонится! Не оглядывайся назад", - кричали люди.

Турист правильно поступил, когда выбросил свой рюкзак, чтобы медведь занялся его изучением. Со временем хищник отстал.

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