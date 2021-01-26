Мужчина сел в тюрьму ради собаки

В мае 2020 года Мирик с женой переехал в Филадельфию. Фото: instagram.com/Barry_Myrick

Житель Нью-Йорка отсидел в тюрьме 15 часов, поскольку отказался отдавать собаку бывшему работодателю.

В 2016 году Барри Мирик устроился в компанию, которая проверяет жилые помещения на наличие вредителей. Для работы ему выдали авто и собаку Рокси, обученную искать постельных клопов. После освобождения, мужчина должен был передать пса своему преемнику, но так сильно привязался к животному, что отказался это делать, пишет The New York Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла единственная в мире рожденная в неволе белая киви

Хотя Рокси принадлежала его работодателю, она все время жила в квартире мужа. 37-летний мужчина даже набил тату с портретом собаки на ноге. Когда из-за пандемии в начале 2020-го Мирику предложили другую должность, он уволился, но собаку не вернул.

В июне 2020-го компания M&M Environmental потребовала возвращения Рокси, назвав ее в обращении к Мирику "собственностью компании". Когда мужчина отказался-подала в суд по обвинениям в хищении имущества. Мирик, в конце концов, сдался стражам порядка. Он признает, что в его договоре был пункт о необходимости возврата Рокси в случае увольнения. Но добавляет, что когда увольнялся, его не просили вернуть собаку, а значит работодатель сам нарушил условия договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родился редкий кенгуренок с необычным окрасом

В мае 2020 года Мирик с женой переехал в Филадельфию. Дело в отношении Рокси все еще рассматривается в суде. Мужу разрешили держать пса у себя до вынесения окончательного решения.

Представители же M&M Environmental отметили, что стоимость тренировки такой собаки составляет $15 тыс. Если ее не удалить, это создаст прецедент, когда бывшие работники смогут не возвращать имущество компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы

В Колорадо женщина потратила на операцию для своей курицы $10 тыс. Она приобрела ее за $12 в магазине домашних животных, но относится как к члену семьи. Она всюду берет с собой курицу и даже одевает ее в подгузник.