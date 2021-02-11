Синоптики советуют ждать тепла не раньше мая

В течение февраля еще ожидают 2 циклоны, но они не принесут так много снега. Фото: pixabay

В Украину идут страшные морозы и метели.

С 15 по 18 февраля ожидается до -25...30°С, об этом рассказали директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида и народный синоптик Леонид Горбаль, передает "Радіо Свобода".

Теплее будет на Закарпатье и Одесской области. В течение февраля еще ожидают 2 циклона, но они не принесут так много снега. После них может быть снег с дождем.

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"Хорошего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля - и много осадков. Настоящее тепло придет только в мае", - отметил Леонид Горбаль.

"Глядя на статистику, в середине февраля среднесуточная температура должна была быть близкой к минус 3, поэтому нынешние температурные показатели в определенном смысле есть аномальными. Также понятно, что и февраль в целом окажется холоднее нормы, но это, скорее, сбой в общей тенденции ", - добавил сотрудник Национального природного парка" Голосеевский "Александр Соколенко.

По словам Николая Кульбиды, средняя температура летнего периода возросла почти на 2°С, поэтому и уменьшился зимний период и количество дней с низкими температурами. Зато вдвое или втрое прибавило летних дней с высокими температурами.

По Украине проходят 2 циклонические образования разной активности. Они приведут к значительным осложнениям погодных условий, преимущественно в западных и северных областях.