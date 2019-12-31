Синоптики сообщили прогноз погоды до Рождества

3-4 января будет хмарнио с прояснениями. Без осадков Фото: Апостроф

На 2-6 января в Украине ожидается небольшой мороз, местами мокрый снег и гололедица.

2 января ожидают облачность с прояснениями, сообщают в Укргидрометцентре.

3-4 января будет хмарнио с прояснениями. Без осадков. Только днем ​​4 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западной и восточной части местами гололедица.

Ветер будет западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​4 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

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5 января - небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла. 6 января - небольшой снег, в западных областях без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ночью в западных, северных и центральных областях 1-6° мороза.

В январе произойдёт приток теплого воздуха со Средиземного моря. Будет теплая погода и больше дождя, чем снега. Местами температура поднимется до +10 градусов. Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.