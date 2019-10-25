  Синоптики сообщили, когда над Украиной исчезнет туман

Из-за тумана видимость на дорогах местами не превышает 50 метров. В аэропортах Киева и регионов задерживаются рейсы. Вдвое возросло количество ДТП.

Синоптики прогнозируют, что туман накроют Украину минимум ближайшие три дня, пишет ТСН.

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По данным от Укргидромедцентра, концентрации оксида углерода в период от 15 до 21 октября в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в привычных параметрах. Источником загрязняющих веществ являются преимущественно автомобильный транспорт, а в крупных промышленных городах выбросы предприятий.

В Укргидрометцентре и ГСЧС уверяют, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, присущих на это время года. То есть, оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. В то же время было зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществам во всех промышленных городах Украины, в частности Мариуполе, Днепре, Каменском, Запорожье и других.