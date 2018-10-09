Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды

Вторник 9 октября в Украине будет без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +7 до +22°, сообщает Укргидрометцентр.

Автор: meteo.gov.ua Погода на 9 октября

Теплее всего обещают в южной части страны, восточных и Закарпатской области - до 22º тепла. На на побережье морей воздух прогреется до 17º тепла.

Сегодняшний день во всех регионах Украины будет ясным.

Не предусматривают осадков также в Киеве, однако небо будет облачным. Температуру ожидают в пределах 13-15º тепла.

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Ранее сообщалось, что Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут меняться буранами и арктическими морозами. Такая погода придет уже в конце ноября.