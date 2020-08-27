Синоптики прогнозируют дожди с жарой

В следующие два дня, 28-29 августа, осадки возможны только в северо-восточной части страны в пятницу. Фото: pexels.com

27 августа в западных, Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди. Воздух прогреется до +20...25°С, на остальных территориях-облачно с прояснениями, до +26...31°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура днем в западных и северных областях +20...25°С.

В Киеве и Киевской области днем пройдет кратковременный дождь, в регионе местами с грозой. Ветер в столице юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем +21. ..23°С, по области днем +20...25°С.

В следующие два дня, 28-29 августа, осадки возможны только в северо-восточной части страны в пятницу.

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