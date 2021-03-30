Синоптики обновили прогноз: где будет теплее всего

В Украине 30 марта будет удерживаться теплая погода.
Небо затянет тучами, но осадки маловероятны, сообщает Укргидрометцентр.
На востоке страны температура воздуха составит +7...11°С, на севере столбики термометров покажут +8...11°С. В западных областях температура воздуха установится на уровне +8...12°С. На юге страны будет в пределах +8...12°С.
В Киеве вторник должен быть сравнительно теплым, около +10...12°С и без существенных осадков.
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30 березня погоду в Україні визначить антициклон Nikole. У більшості областей переважатиме суха погода. Істотних опадів не передбачається, хіба що на заході місцями пройде невеликий дощ.
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