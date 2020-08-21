Синоптики обещают жару следующие несколько дней

Тепло и солнце будут греть украинцев на выходных. Фото: pixabay

Жаркой и почти без осадков будет погода в Украине сегодня.

На востоке без осадков, температура ночью до +15°С, днем ​​до +33°С, пишет "Униан".

Переменная облачность ожидает жителей южных регионов. Ночью температура до +18°С, днем ​​до +35°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ухудшился воздух: что советуют горожанам

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°С, днем ​​до +28°С .В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°С, днем ​​до +29°С. В центре без осадков, температура ночью до +14°С, днем ​​до +34°С.

В выходные, 22-23 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных областях местами пройдут сильные дожди.

21 августа на западе Украины есть вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновецкая области окажутся под влиянием сухого антициклона. Пятница принесет в Украину ослабление жары.