Температура воздуха в западной части страны завтра составит +24...28°С. В центральных областях 21 августа – без существенных осадков. Фото: pexels.com

21 августа на западе Украины есть вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновецкая области окажутся под влиянием сухого антициклона.

Пятница принесет в Украину ослабление жары. В северных областях ожидается +25...28°С, возможны осадки с понижением температуры до +24...26°С, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в западной части страны завтра составит +24...28°С. В центральных областях 21 августа – без существенных осадков, только вечером есть вероятность кратковременных местных дождей. На большинстве территорий – +26...30°С. На востоке во второй половине дня - грозовые локальные дожди, жарко, температура от +27...32°С.

Существенные осадки на юге маловероятны, температура воздуха – +28...32°С.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до +28°С. В субботу наступит долгожданная прохлада до +24...25°С, однако на День флага и в День Независимости температура воздуха в столице вновь повысится.

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Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет бабьим летом. Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.