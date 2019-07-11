Синоптики обещают украинцам дожди

11 июля в Украине будет дождь. Фото: narodna-pravda.ua

11 июля почти по всей стране пройдут дожди.

В Киеве также осадки, температура до +20 - сообщает Укргідрометцентр.

Ночью по стране температура + 7 ... + 13, днем ​​до +27.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жары не будет почти 2 недели. Свежий прогноз

По информации синоптиков, на западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью +7 ... +13 градусов, днем ​​+16 ... + 22 градуса.

В Карпатах дождь, температура ночью +2 ... + 7 градусов, днем ​​+6 ... + 11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +8 ... + 13 градусов, днем ​​+16 ... + 22 градуса.

В центре Украины также ожидаются дожди, температура ночью +8 ... + 13 градусов, днем ​​+17 ... + 22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 15 градусов, днем ​​+18 ... + 24 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +10 ... + 16 градусов, днем ​​+21 ... + 26 градусов. В Крыму днем ​​+26 градусов.

В столице - облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем ​​+18 ... + 20 градусов.

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает снег с дождем.Гора Поп Иван, также Поп Иван Черногорский или Черная гора - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2020,5 м.