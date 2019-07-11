Синоптики обещают украинцам дожди

11 июля почти по всей стране пройдут дожди.
В Киеве также осадки, температура до +20 - сообщает Укргідрометцентр.
Ночью по стране температура + 7 ... + 13, днем до +27.
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По информации синоптиков, на западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью +7 ... +13 градусов, днем +16 ... + 22 градуса.
В Карпатах дождь, температура ночью +2 ... + 7 градусов, днем +6 ... + 11 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +8 ... + 13 градусов, днем +16 ... + 22 градуса.
В центре Украины также ожидаются дожди, температура ночью +8 ... + 13 градусов, днем +17 ... + 22 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 15 градусов, днем +18 ... + 24 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +10 ... + 16 градусов, днем +21 ... + 26 градусов. В Крыму днем +26 градусов.
В столице - облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +18 ... + 20 градусов.
В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает снег с дождем.Гора Поп Иван, также Поп Иван Черногорский или Черная гора - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2020,5 м.
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