Синоптики обещают теплую и сухую погоду на весь день

Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. Фото: pexels.com

26 августа погода в большинстве регионов Украины будет сухой и теплой. Днем дожди прогнозируют только в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях.

На Киевщине и Черниговщине возможны незначительные ночные осадки. Ветер северо-западный, днем в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в среднем +11...16°С, в южной части +16...20°С. Днем в западных, северных, большинстве центральных областей +21...26°С, на остальной территории +26...31°С.

В столице также сухо. Днем без осадков, ночью дождь с грозами и шквалами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем + 22...24°С.

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