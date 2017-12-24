Синоптики объявили штормовое предупреждение

В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, 25 декабря на большей части территории Украины синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха +10 градусов.

На большей части территории Украины синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

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Период с января по ноябрь текущего года вошел в тройку самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом, уступив только аналогичным периодам 2015 и 2016 годов.