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суббота, 21 сентября 2019 09:16

Синоптик рассказала, вернется ли тепло

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Синоптик рассказала, вернется ли тепло
21 сентября в Украине будет солнечно и прохладно. Несколько теплее будет в воскресенье. Фото - Закарпатский корреспондент

21 сентября в Украине будет солнечно и прохладно. Ночью возможны заморозки.

На Житомирщине, Ровенщине и в восточной части Украины возможны дожди. Немного потеплеет 22 сентября, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Днем в субботу температура воздуха повысится скромно, +12 +15 градусов, на юге ожидается +14 +19 градусов. Дожди в субботу пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - сообщила синоптик.

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Ветер будет с северо-запада, 5-12 м/с, порывистый.

В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Днем около 12 градусов. В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.

День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает.

Конец осени будет холодным. В 15-х числах октября похолодает. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.

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