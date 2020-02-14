Синоптик рассказала о потеплении и призвала украинцев заняться любовью

В Украине потеплеет. Фото: tutfon.ru

На Сретение и в воскресенье сильного ветра в Украине не будет. Дожди 15 февраля лишь местами на Западе и Севере Украины.

Температура воздуха также существенно не изменится и будет держаться в пределах + 1 + 5 в субботу и + 3 + 8 в воскресенье, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также она отметила, что в Киеве на Сретение облачно и временами небольшими осадками, в воскресенье - в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля 3 градуса, 16 февраля +6 градусов.

Кроме сообщения о погоде Наталья поздравила украинцев с праздником.

"Если вы уже собираетесь подарить сегодня именно традиционную признак праздника, открытку-валентинку, напишите на ней от руки несколько слов. Много лет это станет очень приятной находкой. Разве найдешь любовь в бездушных мониторах и гаджетах среди безликих одинаковых смс-ок и интернетных картинок.

Когда-то было у первой Червоной Руты, фестиваля, такое хороший лозунг - украинцы всех стран, занимайтесь любовью!"- написала женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПЦУ отрицает, что святой Валентин - покровитель влюбленных

14 февраля в большинстве регионов Украины ветра не будет. Осадков также не ожидается, возможно, будет светить солнце, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.