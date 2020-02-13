Какая погода завтра придет к влюбленным

Возможно, в День влюбленных будет светить солнце. Фото: politeka.net

14 февраля в большинстве регионов Украины ветра не будет.

Осадков также не ожидается, возможно, будет светить солнце, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На западе страны облачно с дождями и мокрым снегом. Зато к горам приблизится циклон.

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Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге – +5 +8, в Крыму – до +10 градусов.

В Киеве 14 февраля - ни дождя, ни снега. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а завтра днем ​​потеплеет до +5 градусов.

15 февраля, на Сретение, погода особо не изменится. На севере будет более облачно и небольшие осадки.

День святого Валентина отмечают во всем мире. Хотя в разных странах традиции торжества немного отличаются, но его смысл везде одинаков. Главный атрибут Дня влюбленных - сердца. Их можно сделать не только из бумаги, но и из сладостей. Такие десерты уместны и атмосферны.