Какая погода завтра придет к влюбленным

14 февраля в большинстве регионов Украины ветра не будет.
Осадков также не ожидается, возможно, будет светить солнце, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
На западе страны облачно с дождями и мокрым снегом. Зато к горам приблизится циклон.
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Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге – +5 +8, в Крыму – до +10 градусов.
В Киеве 14 февраля - ни дождя, ни снега. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов.
15 февраля, на Сретение, погода особо не изменится. На севере будет более облачно и небольшие осадки.
День святого Валентина отмечают во всем мире. Хотя в разных странах традиции торжества немного отличаются, но его смысл везде одинаков. Главный атрибут Дня влюбленных - сердца. Их можно сделать не только из бумаги, но и из сладостей. Такие десерты уместны и атмосферны.
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