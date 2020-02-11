Сладкие валентинки: 20 ярких десертов

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День святого Валентина отмечают во всем мире. Хотя в разных странах традиции торжества немного отличаются, но его смысл везде одинаков.

Главный атрибут Дня влюбленных - сердца. Их можно сделать не только из бумаги, но и сладостей. Такие десерты уместны и атмосферными.

Какими бы они не вышли, вторая половинка их оценит. Чтобы порадовать оригинальными сладостями их можно украсить по одному из примеров из фотогалереи.

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Идеальный новогодний десерт - торт. Он может быть разной формы, но обязательно на снежную тематику. Также популярны торты с Дедом Морозом, снеговиком, оленем и зайцем. Украшают праздничные торты также звездами и снежинками из меренги, мастики, шоколада или песочного теста.