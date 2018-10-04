Синоптик рассказала, как изменится погода на выходных

6-7 октября будет солнечно и тепло. Фото: hdfondos.eu

В ночь на пятницу 5 октября в Украине ожидаются заморозки до 0...-4 градусов. В Карпатах - до 3...-7 градусов. В выходные значительно потеплеет.

"Над Украиной завтра, в субботу и воскресенье будет сухо ясно и солнечно. Ночью практически повсеместно заморозки 0...-4 градуса. Позаботьтесь о фруктах-овощах и цветах, которые еще остались на улице, - могут подмерзнуть", - сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Днем в пятницу будет свежо +9... +14 градусов, на западе и юге +13 ...+16 градусов. Сильный северо-западный ветер утихнет до умеренного юго-западного, 5-12 м/с.

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В Киеве 5 октября без осадков, ночью холодно, +2...+5 градусов, местами заморозки 0...-3 градусов, днем ​​+12 градусов. 6-7 октября в столице потеплеет до +16 ... + 18 градусов, ветер ослабеет, будет солнечная ясная погода.

На четверг в Украине синоптики прогнозируют облачную и холодную погоду. Атмосферный фронт накроет влажными облаками с небольшими дождями. По всей территории Украины день ожидается холодным, + 9 + 14 градусов и порывистый ветер.