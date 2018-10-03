Главное - не промерзнуть - синоптик предостерегла от переменчивой погоды

Атмосферный фронт накроет влажными облаками с небольшими дождями

На четверг в Украине синоптики прогнозируют облачную и холодную погоду. Атмосферный фронт накроет влажными облаками с небольшими дождями.

Такой прогноз обнародовала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Южная часть завтра окажется в сухом воздухе.

По всей территории Украины день ожидается холодным, + 9 + 14 градусов и порывистый ветер.

Днем на юге страны прогнозируют + 15 + 18 градусов.

"Ближайшей ночью предполагается + 3 + 8 градусов, на юге и востоке + 7 + 14 градусов. В Киеве прошлый ночной дождь сменился солнечными прояснениями, но влажные облака к вечеру еще набегут", - написала Диденко.

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4 октября в столице ожидается облачная погода, вероятность небольшого дождя. Северо-западный порывистый ветер будет усиливаться и будет способствовать снижению температуры.

Ночью в Киеве + 4 + 7 градусов, днем ​​всего + 10 + 12 градусов.

"В дальнейшем постепенно воздух в Украине прогреется. А выходные будут просто роскошными - с солнцем и температурой воздуха до + 15 + 23 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 6-7 октября - солнечно и до +18 градусов.

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Сегодня, 3 октября, в большинстве областях Украины температура воздуха снизится и пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, на востоке страны ожидается сухая и солнечная погода. В северных областях синоптики прогнозируют дожди. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью будет +5 - +7 градусов. На юге Украины солнечно и без осадков. В западных областях пройдут дожди и снизится температура воздуха. В центральных регионах облачно и дождливо.