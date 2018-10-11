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четверг, 11 октября 2018 16:55

Синоптик рассказала, чем будет удивлять погода в пятницу

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Синоптик рассказала, чем будет удивлять погода в пятницу
В Украине будет тепло и солнечно, возможны туманы. Фото: khm.depo.ua

В пятницу, 12 октября, будет тепло. Причиной солнечной погоды является антициклон, который несколько дней держится в стране.

"Украина, как ближайшая целевая аудитория антициклона, в пятницу снова окажется среди солнца, красивых туманов и теплой погоды. В Киеве завтра также будет солнечно и тепло, разве что утром набегут то ли туман, то ли просто облачность. Но все же будет много ясного неба", - пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха на Западе составит +16...+23 градуса, на востоке страны этот показатель достигнет +15...+20 градуса. На юге - +18...+21 градуса, на севере показатель термометра будет колебаться между +15...+18 градусов. В центральной части Украины температура будет +16...+19. Скорость ветра 5-10 м/с.

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Прогноз погоды на пятницу, 12 октября, в городах Украины:

Ужгород - +21...+23

Львов - +17...+19

Ивано-Франковск - +17...+19

Тернополь - +16...+18

Черновцы - +16...+18

Хмельницкий - +16...+18

Луцк - +17...+19

Ровно - +16...+18

Житомир - +15...+17

Винница - +15...+17

Одесса - +18...+20

Николаев - +19...+21

Херсон - +19...+21

Симферополь - +19...+21

Кропивницкий - +17...+19

Черкассы - +16...+18

Чернигов - +16...+18

Суммы - +15...+17

Полтава - +16...+18

Днепр - +17...+19

Запорожье - +19...+20

Донецк - +16...+18

Луганск - +15...+17

Харьков - +15...+17

Киев - +15...+17

Начало октября будет теплым. Днем термометры будут показывать до +20°С. Ночью температура не опустится ниже +5...10°С. Иногда будут идти дожди. Вторая половина октября — прохладная. Сырой будет и ноябрь, прогнозируют народные синоптики.

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Дата
11
октября

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