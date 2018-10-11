Синоптик рассказала, чем будет удивлять погода в пятницу

В пятницу, 12 октября, будет тепло. Причиной солнечной погоды является антициклон, который несколько дней держится в стране.
"Украина, как ближайшая целевая аудитория антициклона, в пятницу снова окажется среди солнца, красивых туманов и теплой погоды. В Киеве завтра также будет солнечно и тепло, разве что утром набегут то ли туман, то ли просто облачность. Но все же будет много ясного неба", - пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха на Западе составит +16...+23 градуса, на востоке страны этот показатель достигнет +15...+20 градуса. На юге - +18...+21 градуса, на севере показатель термометра будет колебаться между +15...+18 градусов. В центральной части Украины температура будет +16...+19. Скорость ветра 5-10 м/с.
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Прогноз погоды на пятницу, 12 октября, в городах Украины:
Ужгород - +21...+23
Львов - +17...+19
Ивано-Франковск - +17...+19
Тернополь - +16...+18
Черновцы - +16...+18
Хмельницкий - +16...+18
Луцк - +17...+19
Ровно - +16...+18
Житомир - +15...+17
Винница - +15...+17
Одесса - +18...+20
Николаев - +19...+21
Херсон - +19...+21
Симферополь - +19...+21
Кропивницкий - +17...+19
Черкассы - +16...+18
Чернигов - +16...+18
Суммы - +15...+17
Полтава - +16...+18
Днепр - +17...+19
Запорожье - +19...+20
Донецк - +16...+18
Луганск - +15...+17
Харьков - +15...+17
Киев - +15...+17
Начало октября будет теплым. Днем термометры будут показывать до +20°С. Ночью температура не опустится ниже +5...10°С. Иногда будут идти дожди. Вторая половина октября — прохладная. Сырой будет и ноябрь, прогнозируют народные синоптики.
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