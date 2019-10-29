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вторник, 29 октября 2019 08:52

Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине

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Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине
Третий циклон придет в конце ноября. Фото: REUTERS

Последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом.

Такой прогноз дал самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань, сообщает сайт "Сегодня".

Начало и конец ноября, по его расчетам, окажутся больше осенними, чем зимними: будет холодно, дождливо, но температура удержится плюсовой. Но с 12-13-го по 21-22 ноября ожидаются морозы, ночью даже до -9..-11°C, днем -3..-5°C.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем +5..+8°C, 3-4 ноября может быть даже до +11°C в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее.

С 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет, но прохладно – +2..+4°C. А 30 ноября – около ноля. Чуть теплее на юге – там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах", - сказал синоптик.

Прогноз осадков: 7-8 ноября – сильный дождь, 12-13 – первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев.

Третий циклон придет в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до ноля градусов.

Прогнозы утверждают, что зима 2019-2020-го в Украине будет капризной. Дожди и мокрый снег ждут украинцев в декабре, а в начале января могут ударить крепкие морозы.

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