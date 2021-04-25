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понедельник, 26 апреля 2021 08:45

Синдром накопленной усталости и аллергия - медицинский гороскоп на 26 апреля

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Синдром накопленной усталости и аллергия - медицинский гороскоп на 26 апреля
Ранее ложитесь спать. Советуйтесь с врачом прежде чем начать прием гормональных препаратов. Фото: pixabay.com

26 апреля воздержитесь от ремонта. От едких запахов может появиться аллергия на коже. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Улучшит самочувствие и придаст бодрости утренняя гимнастика, - говорит астролог. - Могут беспокоить головные боли из-за высокого внутричерепное давление. Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Могут появиться высокая температура и синдром накопленной усталости. Ранее ложитесь спать. Советуйтесь с врачом прежде чем начать прием гормональных препаратов".

Овен

Следите за положением спины во время работы. Предупреждайте смещение дисков позвоночника. Не пора обращаться к мануальному терапевту.

Телец

Повышается ломкость костей. Остерегайтесь падения. Досадная случайность может привести к гипсу. Напомнят о себе травмы колен.

Близнецы

Обращайте внимание на побочные эффекты от лекарств. Они могут проявляться сильнее. Плохо будут выводиться токсины из организма.

Рак

Может потребоваться срочное посещение стоматолога. Не терпите зубной боли. Проблемы могут быть серьезными.

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Лев

Чаще давайте глазам отдых. Возможно резкое снижение остроты зрения. Подбирать очки нельзя.

Дева

Избегайте появлению воспалительных процессов в горле. Берегите голосовые связки. Отложите операции на шее.

Весы

Дыхательная гимнастика утром станет хорошим тонизирующим средством. Проветривайте рабочее помещение. Не сидите долго на одном месте.

Скорпион

Удерживайте внутреннюю уравновешенность. Не провоцируйте спазмов сосудов головного мозга. Следите за артериальным давлением.

Стрелец

Проведите разгрузочный день. Способствуйте выведению шлаков из организма. Не пейте сырую воду из открытых природных источников.

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Козерог

Берегитесь внешней инфекции. Избегайте толпы. Поддержите свой иммунитет.

Водолей

Кожа рук потребует дополнительной влаги. Пользуйтесь увлажняющими кремами. Берегите руки от длительного воздействия холодной воды.

Рыбы

Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Стенки капилляров становятся ломкими. Следите за самочувствием.

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Астролог рассказала, что надо успеть сделать на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
26
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