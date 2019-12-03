Сильные морозы и снег: когда украинцам ждать настоящей зимы

С 12 декабря в Украине придут морозы. Фото: narodna-pravda.ua

С 12 декабря в Украине придет настоящая зима с морозом и снегом.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале декабря прогнозируется минусовая температура и немного снега, а уже с 4 числа в течение 5 дней столбики термометров будут находиться выше нулевой отметки, пишет "Народная правда".

С 12 декабря и до конца месяца будет исключительно морозная температура. Столбики термометров покажут от -4 до -12 градусов. Холоднее всего будет 24-25 числа - до -15 градусов.

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"Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль - еще холоднее. Морозы будут достигать до -18... - 20 градусов", - поделился прогнозом Горбань.

По его словам, грядущая зима будет снежной. Долгих периодов оттепели не прогнозируется.

4 декабря в Украине не будет снегопадов и мокрого снега. К нам идет антициклон, который и заберет осадки. Температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а завтра днем ​​в Украине от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах утром и вечером будет гололед.