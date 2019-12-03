Когда прекратятся снегопады

С 4 декабря снегопады припиняться.Фото: charivne.info

4 декабря в Украине не будет снегопадов и мокрого снега.

К нам идет антициклон, который и заберет осадки, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и к вечеру мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это коснется нашей северной части - вялый атмосферный фронт из Польши. Ветер будет с запада , умеренный, порывистый ", - сообщила Диденко.

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По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а завтра днем ​​в Украине от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах утром и вечером будет гололед.

"В течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет", - написала Диденко.

Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря.Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах.На трассах произошли ДТП, машины остановились в пробках и застряли в снегу. Люди делятся видео с приключениями в соцсетях.