Когда прекратятся снегопады

4 декабря в Украине не будет снегопадов и мокрого снега.
К нам идет антициклон, который и заберет осадки, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и к вечеру мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это коснется нашей северной части - вялый атмосферный фронт из Польши. Ветер будет с запада , умеренный, порывистый ", - сообщила Диденко.
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По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах утром и вечером будет гололед.
"В течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет", - написала Диденко.
Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря.Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах.На трассах произошли ДТП, машины остановились в пробках и застряли в снегу. Люди делятся видео с приключениями в соцсетях.
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