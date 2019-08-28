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среда, 28 августа 2019 17:05

"Северный поток-2" почти готов: что дальше?

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&quot;Северный поток-2&quot; почти готов: что дальше?
Проложили 1855 километров газопровода на дне Балтийского моря Фото: 24

75% общей длины газопровода Северный поток-2 уже готовы.

Всего проложили 1855 км газопровода на дне Балтийского моря в российских, финских, шведских и немецких водах.

"С сопротивлением "Северному потоку-2" Украина уже опоздала. Его достроят до конца этого года. Запустят в середине 2020-го, - говорит специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев. - Понимают, что дольше строить, то меньше будет прибыли. Поэтому задержка возможна не более чем 6 месяцев. Никаких препятствий в окончании строительных работ или запуска сейчас нет. "Северный поток-2" - не только российский проект. В его запуске кровно заинтересованы все страны, имеющие большинство в Совете ЕС, - две трети общего количества голосов. Именно поэтому проблем с запуском не будет. Если бы "поток" действительно хотели остановить, сделали это 5 лет назад. Наша позиция ничего не значит, учитывая то топтание на месте, которое демонстрировали последние годы. От нас ожидали быстрой реализации кардинальных изменений в экономике и политике. По состоянию на сейчас наша позиция даже хуже, чем была в 2013-м".

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"Надо оптимизировать мощности газотранспортной системы. А оптимизировать значит резать на металл. Надеяться, что транспортировка через Украину будет в достаточно больших объемах, уже нельзя. Россия - страна-агрессор. Удивительно еще иметь с ней какие-то отношения в газовой сфере. Должны или прекратить все торговые отношения с Россией, или признать, что прежняя политика была ошибочной. Изменить ее на восстановление торговых отношений. На двух стульях не усидеть. Стоит рассмотреть возможность заключения соглашений с европейскими операторами на предоставление услуг на транспортировку российских энергоносителей по территории Украины. При этом исключить возможность подписания каких-либо соглашений с Газпромом, как с ненадежным партнером", - подытожил Рябцев.

"Северный поток-2" - вторая линия российского газопровода в Европу в обход Украины через Балтийское море. Проект поддерживают Германия, Нидерланды, Франция, Австрия. Противники - Польша, страны Балтии, Дания. Если поток построят, Украина будет терять $ 3 млрд ежегодно от потери транзита газа в ЕС.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
28
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