Сеть поразило имение Епифания

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний имеет двухэтажный коттедж в селе Святопетровское, что в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Во дворе, кроме основного дома, также есть еще несколько зданий, типа гостевого домика и хозяйственного помещения. Территория огорожена невысоким забором, сообщает интернет-портал "Страна".

Согласно реестру недвижимого имущества, площадь дома - 206 квадратных метров. Кроме этого, у Епифания есть два участка - 0,9 и 0,7 гектара для приусадебного хозяйства.

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Сегодня недвижимость в селе Святопетровское можно купить от 500 долларов за квадратный метр.Таким образом дом Сергея Думенко - митрополита Епифания может стоить не менее 100 тысяч долларов.

В субботу, 15 декабря, объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви. Новому главе поместной Украинской православной церкви 39 лет. Он родом из села Волково Ивановского района Одесской области.