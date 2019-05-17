Сестра Сенцова получила украинское гражданство

Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова журналистка Наталья Каплан получила украинское гражданство.
"Свершилось! Я гражданка Украины!" - написала она в Facebook.
Каплан добивается освобождения брата из заключения в России. Более 2 лет назад переехала в Киев из Москвы.
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Она публикует в СМИ письма Сенцова из колонии.
В Симферополе 10 мая 2014 арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. Политзаключенный - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист, лауреат премии Сахарова "За свободу мысли" и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
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