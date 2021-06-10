Шестеро судей блокируют работу КСУ, чтобы вернуть Тупицкого

Тупицкий с Касмініним нужны для того, чтобы было достаточно голосов за необходимые решения. Фото: "Украинская правда"

Шестеро судей блокируют заседание Большой палаты КСУ с требованием допустить уволенных указами президента главу суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

10 июня перед голосованием за повестку дня судья Александр Литвинов заявил, что указы президента являются неконституционными, сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники. Сенаты и коллегии КСУ работают.

"По мнению Литвинова, действия сотрудников УГО, которые не допускают в суд Тупицкого и Касминина, незаконны. Его поддержали еще пятеро судей: Ирина Завгородняя, Виктор Городовенко Виктор Кривенко, Сергей Сас, Петр Филюк. Эти судьи отказались голосовать за любые вопросы и провалили голосование за повестку дня", - говорится в сообщении.

Большая палата суда должна была рассматривать дело по представлению 51 нардепа относительно конституционности закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Собеседник "Бабеля" уверен, что Тупицкий и Касминин нужны, чтобы обеспечить достаточное количество голосов за необходимые решения.

"Их цель - показать, что без Тупицкого суд парализован", - говорится в публикации.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее". Из-за этого президент Владимир Зеленский срочно созывал заседание СНБО. 27 марта президент Зеленский отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. На прошлой неделе прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого по уголовным статьям. Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве - его обвиняют в совершении тяжких преступлений против правосудия.