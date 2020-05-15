Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него

Стерненко заявил о том, что дело о нападении на него "сливают". Фото: Facebook/Сергій Стерненко

Одесский активист Сергей Стерненко прокомментировал объявление о подозрении нападавшим на него.

На своей странице в Facebook он написал, что в пресс-службе СБУ "Украинской правде" официально подтвердили эту информацию.

Действия нападавших квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

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"Неплохое такое хулиганство. Заказчик заказал нападение. Посредник передавал деньги. Куча организаторов планировали процесс. За мной следили. Исполнители приехали в чужой город, больше 4 часов ждали под моим домом, на меня напали по команде и должны были за нападение получить по 1000 долларов. Чистое хулиганство, ага", – подчеркнул он.

Он отметил, что мотив хулиганства (согласно ст. 296 УК) – явное неуважение к обществу, хулиганство – грубое нарушение общественного порядка.

"Друзья, это не привлечение к ответственности, а отмазывание. Отмазывание и исполнителей, и посредников, и организаторов, и заказчика", – считает Стерненко.

Ранее СМИ сообщили о том, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на бывшего руководителя местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявили о подозрении.