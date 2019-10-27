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"Сепара в сметане" хотят заказать даже из России: создатель рассказал о своем оригинальном кулинарном продукте
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"Сепара в сметане", "Сепар в масле" и "Голубя православного" продает винницкий ветеран и общественный активист Александр Грамарчук, позывной "Гром". На мясные консервы клеит "крафтовые" этикетки с названием продукта.

Его малый бизнес вызвал бурную реакцию российских пропагандистов. Ольга Скабеева на своем ток-шоу "60 минут" показала короткий промо ролик "Сепар в сметане". "Как с такими людьми разговаривать в мире - решительно непонятно" - жалуется Скабеева.

Gazeta.ua Александр рассказал, как российская реклама повлияла на продажи и чем планирует разнообразить свой ассортимент.

Автор: facebook.com/grom.alex.grom
  Александр Грамарчук демонстрирует свой продукт
Александр Грамарчук демонстрирует свой продукт

Откуда появилась идея?

В 2015 году волонтеры нам поставляли вкусности с интересными названиями, вроде "Снегири в укропе". Все базировалось на российской пропаганде. Россияне тогда рассказывали, как мы насилуем епилиптичних пенсионерок, ловим снегирей, пьем кровь русскоязычных младенцев. Мы всегда их тролили. Когда они начали называть нас укропами - появились шевроны "Укроп". Затем это название себе забрала одноименная партия. Каждый раз когда Скабеева с Киселевым придумывают какую-то новую чушь, мы обыгрываем таким образом, что русских бомбит еще больше.

Каждый раз когда Скабеева с Киселевым придумывают какую-то новую чушь, мы обыгрываем таким образом, что русских бомбит еще больше.

Как-то я просто сел за ноутбук и сделал дизайн наклеек. Договорился с типографией, где работает мой товарищ. Он тоже ветеран. Поддерживаем друг друга, а следовательно ветеранский бизнес.

Сами консервы - продукт одного из крупных украинских производителей. Выбирал из многих видов, пока не наткнулся на самую вкусную. В финал вышли 4 вида. Победил один - нормальная, кусковая свинина. Так помогаю еще и нашему производителю, потому что люди берут его продукт. Продажи увеличиваются.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
  Сувенирная продукция Александра Грамарчука
Сувенирная продукция Александра Грамарчука

Как происходит процесс производства?

Обычно беру несколько ящиков. Забираю последнюю партию. Потом еще неделю жду, пока завезут новую. Далее леплю свою этикетку. На ней указываю состав - калорийность, состав, сроки годности. Все, как должно быть. Снизу указываю: "Сувенирная продукция от Грома". Чтобы не было вопросов относительно названия и символики. Так намекаю, что настоящих людей в банке нету.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
  Сувенирная продукция Александра Грамарчука
Сувенирная продукция Александра Грамарчука

Жена меня поддерживает. Нам уже даже дочь помогает этикетки клеить. Три года ребенку. Папина дочка.

Кто ваши клиенты?

Заказывали сначала близкие друзья. После сюжета Скабеевой заказ полетели очень быстро. Уже спрашивают за франшизу. Ее пока не даю, это моя интеллектуальная собственность.

Как узнали о сюжете на российском ток-шоу?

В интернете товарищ Паша Ткаченко в тот же день посмотрел выпуск и у себя запостил этот фрагмент. Я периодически тоже смотрю их ток-шоу, чтобы быть в курсе новых методичек. Но в тот день пропустил. А сюжет уже полетел по украинским группам. Сразу появились хейтеры. В основном представители Русской православной церкви. Они называют себя Московским патриархатом, но на самом деле это РПЦ. По их проклятиям виден уровень мышления. Писали, что мы же братья, поэтому россиян нельзя есть. Они действительно думают, что я пакую сепаров в банки.

Писали, что мы же братья, поэтому россиян нельзя есть. Они действительно думают, что я пакую сепаров в банки

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
  Сувенирная продукция Александра Грамарчука
Сувенирная продукция Александра Грамарчука

Как реагируете на критические комментарии?

В реальной жизни лишь несколько человек сказали, что такого бы не взяли. А я ответил, что им не предлагаю. Берет тот, кто хочет. Остальные могут идти мимо. Никто ничего не навязывает.

Мама раскритиковала идею. Спрашивала - не боюсь ли, потому что имею семью. А в 2014-м году, когда шел воевать, за семью у меня не спрашивала. Четыре мои анкеты висит на трибунале ДНР. За это не боюсь, а за консервы должен переживать. Ерунда.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
  Сувенирная продукция Александра Грамарчука
Сувенирная продукция Александра Грамарчука

Как можно приобрести ваш продукт?

Купить у меня дороже, чем в магазине или получить тушенку в начпрода. Банка стоит 120 гривен. Если человек хочет дешевле, может найти свой продукт в супермаркете. А за крафтовым может обратиться ко мне. Заказывают на моей странице в Фейсбуке, доставляю "Новой почтой".

Моя позиция четкая: поставки сепаров в РФ только в цинке без этикеток

Спрос уже превышает скорость производства. После сюжета объемы увеличились в 9 раз. Ранее в день у меня заказывали 10-15 банок. За сегодня уже заказали два ящика.

Даже из России уже покупатели пишут, но моя позиция четкая: поставки сепаров в РФ только в цинке без этикеток

Уже есть новые идеи для развития?

Друзья предлагают новые названия, говорят о розширении. Есть уже и дизайнеры, которые готовы на волонтерских началах помочь, чтобы еще более потролить Российскую федерацию и ее сателлитов на оккупированных территориях.

Есть вариант стебать не только россиян, но и нашу властную верхушку

Ассортимент пока простой, только три названия тушенки. Планируем выпустить рыбные консервы и паштеты с разными названиями.

Есть вариант стебать не только россиян, но и нашу властную верхушку. Но это может быть похожим на политический заказ. Поэтому стараюсь сейчас концентрироваться на явных врагах. С внутренними борюсь в блоге на Фейсбуке. Но это приносит только информационный капитал. Если завтра кто-то отнимет мою идею - не буду переживать. Потому что всегда смогу придумать что-то новое.

Ветеран АТО Сергей Бондарь создает кукол-реборнов, которые на вид очень похожи на реальных младенцев. Кукледелием мужчина занялся в прошлом году, пройдя курс реабилитации после войны и поработав сапожником, охранником, водителем, упаковщиком. Говорит, терапия куклами стала для него лучшей реабилитацией. За год Сергей создал более 20-ти уникальных авторских кукол.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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