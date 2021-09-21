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Сенцов принес извинения за сестру, которая "послала" Украину

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Сенцов принес извинения за сестру, которая &quot;послала&quot; Украину
Пользователи в сети считают, что режиссер не должен отвечать за необдуманный поступок Каплан. Фото: УНИАН

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов принес извинения за слова двоюродной сестры, журналистки и правозащитницы Натальи Каплан, которая оскорбительно высказалась об Украине.

Пост с извинениями Сенцов опубликовал в Facebook.

Скандальные высказывания родственницы режиссер объяснил обострением депрессии.

"Мне жаль, что двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится длительное время", - написал Сенцов.

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20 сентября 2021-го Наталья Каплан опубликовала несколько постов в Facebook. В них она заявила, что пережила в Украине "пять лет ада" и что это "худшая страна для эмиграции". В комментариях, отвечая на многочисленные вопросы возмущенных подписчиков, Каплан написала, что ее "использовали как сестру Сенцова" для эксклюзивов, пока он был в тюрьме. Она "послала" брата и Украину, заявив, что покидает ее.

Гражданкой Украины Каплан стала в мае 2019-го после соответствующего указа тогдашнего президента Петра Порошенко.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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