Сенцов принес извинения за сестру, которая "послала" Украину

Пользователи в сети считают, что режиссер не должен отвечать за необдуманный поступок Каплан. Фото: УНИАН

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов принес извинения за слова двоюродной сестры, журналистки и правозащитницы Натальи Каплан, которая оскорбительно высказалась об Украине.

Пост с извинениями Сенцов опубликовал в Facebook.

Скандальные высказывания родственницы режиссер объяснил обострением депрессии.

"Мне жаль, что двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится длительное время", - написал Сенцов.

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20 сентября 2021-го Наталья Каплан опубликовала несколько постов в Facebook. В них она заявила, что пережила в Украине "пять лет ада" и что это "худшая страна для эмиграции". В комментариях, отвечая на многочисленные вопросы возмущенных подписчиков, Каплан написала, что ее "использовали как сестру Сенцова" для эксклюзивов, пока он был в тюрьме. Она "послала" брата и Украину, заявив, что покидает ее. Гражданкой Украины Каплан стала в мае 2019-го после соответствующего указа тогдашнего президента Петра Порошенко.