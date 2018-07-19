Шел 5 год войны: Рошен и Сбербанк мирно работают под одной крышей

Президентский Рошен и российский Сбербанк работают в одном здании в Киеве.

В Украине уже пятый год идет неофициальная война с Российской Федерацией, на Донбассе каждый день гибнут люди. Однако, все это не мешает крупнейшему банку страны-агрессора и магазина шоколадной фабрики президента Украины Петра Порошенко, находиться в одном здании в Киеве. Gazeta.ua показывает фото, сделанное возле станции метро Дарница на ул. Попудренко, 1 столицы.

Автор: Александр Коцюбинский

Это одна из 71 филиалов российского банка в Украине. По данным НБУ по состоянию на 2015 год, Сбербанк был одним из восьми системно важных банков в нашей стране. Не исключено, что его деньги шли на финансирование армии агрессора, которые воюет против украинских военных на Донбассе.

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Кроме того, наш президент также имеет свое предприятие на территории России. Одна из фабрик "Roshen", которая расположена на территории РФ до сих пор продолжает работать, хотя президент и обещал избавиться от нее.

В Киеве группа неизвестных с оружием сделала рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра "Магеллан" в пользу "Сбербанка России". Титушки "Сбербанка России угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ.