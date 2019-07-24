Секс-скандал в ВСУ: командир, которого обвинили в домогательствах, пошел на повышение

Валерия Сикал служила инженером отделения технического контроля в Военной части А1358 в Хмельницкой области. "Только я пришла в часть, старшие женщины советовали меньше попадать командиру на глаза, потому что он любит молоденьких девушек", - рассказала она

Полковник Виктора Иванив, которого обвинили в сексуальных домогательствах в военной части, так и не понес наказания, а пошел на повышение.

Об этом сообщил председатель Винницкой общественной организации "Ревизия власти" Виталий Павловский, передает РБК.

По его словам, после проверки Генштаба ВСУ, доказательств насилия не нашли. А буквально на днях он получил документ, в котором указано, что Виктора Иванива повысили по службе и теперь он служит в Генеральном штабе ВСУ.

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"До сих пор продолжается уголовное производство по заявлению Валерии Сикал по сексуальным домогательствам. Им занимаются правоохранительные органы Хмельницкой области, девушка неоднократно давала показания. Более того, в воинской части провели аудиторскую проверку и обнаружили массовые нарушения и растраты. Будет ли кто-то вообще за это отвечать? Но вместо снятия с должности, полковника Иванива повысили, о чем указано в соответствующем приказе. Мы были готовы к такому повороту, потому что слышали, что у скандального офицера является "покровители" в руководящей ветке Минобороны. Это дно украинской армии. Коррупцию и кумовство никто не отменял, даже во время войны. Впрочем, мы не сдаемся", - рассказал Павловский.

Он выразил надежду на то, что в историю вмешается Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель, поскольку именно она написала статью о Сикал для американского издания.

24-летняя лейтенантка Валерия Сикал заявила в полицию и в военную прокуратуру за сексуальных домогательств от своего командира, полковника Виктора Иванева. По ее словам, мужчина приставал к ней целый год. Часто вызвал к себе и принуждал к сексу, касался, говорил неприятные вещи, обещал за уступчивость легкую службу. Также на девушку наложили штраф за "самоволку". Командир не отпустил в отпуск по состоянию здоровья после операции, и она ушла сама. Впоследствии еще 8 девочек написали заявление о домогательствах полковника. Весной 2019 история стала известна также в США, так как в New York Times вышла статья об украинской женщине-военной, которая борется против сексуального насилия.