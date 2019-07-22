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понедельник, 22 июля 2019 20:37

Военный на мопеде грабил женщин

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Военный на мопеде грабил женщин
Мужчина грабил и возвращался в часть. Фото: Полиция

В Николаеве полиция задержала 24-летнего военнослужащего.

Мужчина ездил по городу на мопеде и отбирал сумки у одиноких женщин. После этого возвращался в воинскую часть, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня днем ​​он напал на молодую женщину. Отобрал ее сумку и успел отъехать на мопеде на некоторое расстояние. Оперативники догнали его и доставили в отделение.

"Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу - находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, потом возвращался в часть", - сообщили в полиции.

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Полицейские возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Под Винницей работники СБУ задержали полицейских, которые занимались систематическим взяточничеством. Их уличили в 50 случаях вымогательства.

Начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора отдела полиции поймали при получении 6 тыс. грн. Они требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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