Военный на мопеде грабил женщин

Мужчина грабил и возвращался в часть. Фото: Полиция

В Николаеве полиция задержала 24-летнего военнослужащего.

Мужчина ездил по городу на мопеде и отбирал сумки у одиноких женщин. После этого возвращался в воинскую часть, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня днем ​​он напал на молодую женщину. Отобрал ее сумку и успел отъехать на мопеде на некоторое расстояние. Оперативники догнали его и доставили в отделение.

"Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу - находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, потом возвращался в часть", - сообщили в полиции.

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Полицейские возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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