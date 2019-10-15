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вторник, 15 октября 2019 06:30

Сегодня в Украине ожидается до +24

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Сегодня в Украине ожидается до +24
В Украине продолжается "бабье лето". Фото: Сегодня

Погода в Украине 15 октября, будет сухой и теплой, температура днем ​​поднимется до +24.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3 .. +9, днем ​​+19 .. + 24 градуса, сообщает Укргидромецентр.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7 .. +12, днем ​​+15 .. +20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью +5 .. +10, днем ​​+19 .. +24 градуса.

В центре страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью +5 ... +10, днем ​​+19 .. +24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с, температура ночью +5 .. +10, днем ​​+17 .. +23 градуса.

На юге страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью + 5..13, днем ​​+17 .. +23 градуса.

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В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +6 .. +11, днем ​​+19 .. +24 градуса.

В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго 3-8 м/с, температура ночью +8 ... +10 градусов, днем ​​+21 ... +23 градуса.

Всю неделю, по предварительным прогнозам, будет царить сухая малооблачная теплая погода - "бабье" лето.

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Дата
15
октября

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