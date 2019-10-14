Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето

В Украине еще на неделю задержится "бабье" лето. Фото - Укринформ

14 октября, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса. Кому днем ​​будет чрезмерно тепло, можно пройтись по улице ночью: +7 +13 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зимы не будет, леса исчезнут: ученые ошеломили прогнозом относительно Украины

В Киеве Покрова обещает быть ясной и теплой, в течение дня предусматриваются солнечные около +20 градусов.

Всю следующую неделю, по предварительным прогнозам, будет царить сухая малооблачная теплая погода - "бабье" лето.

Температура воздуха в октябре будет постоянно колебаться. Дожди время от времени будут идти в западных и северных областях. Будут кратковременны. На остальной территории - сухо.