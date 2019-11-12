Сегодня в Раде не будут рассматривать законопроект о рынке земли

Вопросы рынка земли обсудят на отдельном заседании фракции "Слуги народа" этой пленарной среды. Фото: "РБК-Украина".

С повестки дня во вторник, 12 ноября, забрали законопроект о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, подчеркнув, что вопрос рынка земли обсудят на отдельном заседании фракции "Слуги народа" этой пленарной среды, передает корреспондент РБК-Украина.

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"Рассмотрение законопроекта о рынке земли займет весь день. О земле у нас будет отдельное заседание фракции. Думаю, послезавтра", - заявил Арахамия.

Также к рассмотрению не предложили законопроекты об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Если в Украине откроют рынок земли, 1 га будет стоить около $ 2 тыс. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексея Мушака, в зависимости от области - например, в Херсоне и Волыни цена будет меньше. В Полтаве, Черкассах, Виннице стоить дороже. Там лучше земля и большая конкуренция.